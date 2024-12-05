

Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы приняло Декларацию по Грузии

05.12.2024 22:53





Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы приняло следующую Декларацию по ситуации в Грузии:



«Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы на заседании 5 декабря 2024 года в Страсбурге выражает обеспокоенность ситуацией в Грузии после решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз.



В этой связи он осуждает жестокое обращение с мирными демонстрациями, протестующими против этого решения, и, в соответствии с призывом комиссара Совета Европы по правам человека, подтверждает необходимость эффективной защиты прав человека и основных свобод, включая свободу собраний. . Он призывает все стороны проявлять сдержанность и искать решение ситуации посредством конструктивного политического диалога. Он осуждает, в частности, насилие, совершаемое в настоящее время в Грузии против местных избранных представителей. В нем подчеркивается, что как член Совета Европы Грузия обязана уважать демократические ценности, верховенство закона и права человека. Это обязательство является обязательным для Грузии, если она желает остаться членом Совета Европы.



Бюро считает, что решение правительства усиливает растущую обеспокоенность по поводу приверженности властей Грузии поддержанию европейских демократических принципов и движению к европейскому будущему, основанному на общих ценностях демократии, прав человека и верховенства закона в целом. уровни власти.



Бюро повторяет призыв Конгресса, изложенный в Декларации № 10 (2024 г.) «Положение в Грузии», принятой 17 октября 2024 г., к Грузии вернуться на путь демократической консолидации и подтвердить приверженность демократическим принципам, и твердо надеется, что Грузинские власти сохранят приверженность проведению реформ, основанных на принципах и стандартах Совета Европы, включая укрепление местного самоуправления в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления.



Далее он повторяет призыв к властям Грузии воздерживаться от любых действий, которые могли бы еще больше поляризовать общество, угрожать политическому плюрализму, ущемлять права человека или подрывать основы демократии, все из которых нанесли бы ущерб местному самоуправлению в Грузии. а 8 декабря страна отмечает 20-летие ратификации Хартии.



Бюро подтверждает приверженность Конгресса продолжению конструктивного политического диалога с властями Грузии, особенно в рамках будущего визита высокого уровня в Грузию, а также поддержке усилий, которые должны быть предприняты властями Грузии на всех уровнях правительство в сотрудничестве со всеми соответствующими партнерами, особенно гражданским обществом и молодежью, для защиты прав человека, поддержки верховенства закона и продвижения демократии на уровне, наиболее близком к гражданам».





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