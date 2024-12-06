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Я принесла клятву европейской стране - президент
06.12.2024 00:38
Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала интервью Общественному вещателю. Оно стало возможным только после того, как несколько дней назад у ОВГ прошла акция протеста и протестующие добились от менеджмента Первого канала эфира.
Общественный вещатель Грузии, финансируемый из госбюджета (а соответственно – из карманов налогоплательщиков), давно обвиняют в предвзятом освещении политических событий в стране. Особенно это проявилось на фоне беспрецедентных протестов.
После акции у ОВГ между администрацией президента и менеджментом канала была достигнута договоренность об интервью. Уже в ходе беседы с журналистом Саломе Зурабишвили заявила, что в прошлом Первый канал трижды отклонял соответствующие предложения от дворца Орбелиани.
Интервью продолжалось больше часа. По крайней мере к концу оно проходило в режиме полемики. Журналистку, кажется, было слышно больше, чем президента, и особенно ее волновали «буллинг» и «вмешательство в редакционную политику» Общественного вещателя.
"Я принесла клятву европейской стране, демократической стране, свободной стране и ее независимости. Я не приносила клятву, что буду извиняться перед Россией".
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