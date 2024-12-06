|
|
|
Аналена Бербок: Призываем правительство Грузии вернуться на европейский путь
06.12.2024 00:48
Министр иностранных иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая на пленарном заседании Совета министров ОБСЕ на Мальте, прокомментировала события в Грузии. В своем комментарии она обратилась и к де-факто главе МИД страны Маке Бочоришвили, которая также участвует в саммите.
«Представительница Грузии только что нашла четкие слова о войне России против Украины, а также о вмешательстве в дела других стран, о продолжающейся российской оккупации части ее страны, Грузии.
Мы приветствуем мужество людей по всей Грузии, которые выходят на улицы, чтобы защитить демократию и европейские ценности.
И мы призываем правительство Грузии вернуться на европейский путь – и здесь я не согласна с представительницей Грузии: именно правительство Грузии отклоняется от этого пути на словах и на деле».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна