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Аналена Бербок: Призываем правительство Грузии вернуться на европейский путь


06.12.2024   00:48


Министр иностранных иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая на пленарном заседании Совета министров ОБСЕ на Мальте, прокомментировала события в Грузии. В своем комментарии она обратилась и к де-факто главе МИД страны Маке Бочоришвили, которая также участвует в саммите.

«Представительница Грузии только что нашла четкие слова о войне России против Украины, а также о вмешательстве в дела других стран, о продолжающейся российской оккупации части ее страны, Грузии.

Мы приветствуем мужество людей по всей Грузии, которые выходят на улицы, чтобы защитить демократию и европейские ценности.

И мы призываем правительство Грузии вернуться на европейский путь – и здесь я не согласна с представительницей Грузии: именно правительство Грузии отклоняется от этого пути на словах и на деле».


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