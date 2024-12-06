

Зурабишвили ответила Патриархии: Я не призывала школьников участвовать в протестах

06.12.2024 01:12





«Я бабушка, мама, и разве кто-то может себе представить, что я могу призывать детей в школах выходить?», — сказала Зурабишвили в интервью Общественному вещателю.



Ранее неоднозначную реакцию вызвала публикация президента в соцсети Х на английском языке. «После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии», — написала Зурабишвили 2 декабря, имея в виду педагогов.



Патриархия Грузии назвала это заявление «крайне тревожным», подчеркнув, что президент «сама должна стараться понижать поляризацию и нейтрализовывать ненависть в обществе, чтобы уберечь психику и физическое здоровье будущего поколения от текущих событий».





Президент также указала, что призывы к населению Грузию не делаются на английском языке и через соцсеть, «предназначенную для иностранцев».





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