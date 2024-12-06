

Джин Шахин: В Сенате и Конгрессе существует двухпартийный консенсус относительно Грузии

06.12.2024 03:56





Касательно Грузии в Сенате и Конгрессе существует двухпартийный консенсус, - заявила член комитета Сената США по вопросам Европы и сотрудничества региональной безопасности, председатель подкомитета по внешним отношениям Джин Шахин (Демократическая партия) на слушаниях по «Акту Магнитского» в комитете по внешним отношениям Сената США.



По словам сенатора Джин Шахин, сегодня она и член комитета по внешним отношениям Сената США, сенатор Джим Риш (Республиканская партия) поговорили по телефону с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



«Как мы знаем, ситуация там (в Грузии) становится все более тяжелой. Этот комитет долгое время предан грузинскому народу. Думаю, мы все с тревогой наблюдаем за ухудшением политической ситуации. В течение последних семи дней тысячи людей протестуют на улицах против решения «Грузинской мечты» приостановить переговоры о вступлении в ЕС. Я считаю важным четко заявить, что по этому вопросу в отношении Грузии в Сенате и Конгрессе существует двухпартийный консенсус, и мы не собираемся без действия мириться с грубыми нарушениями прав человека, которые происходят в стране. Я надеюсь, что премьер-министр и правящая партия поймут это послание», - сказала Джин Шахин.





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