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Джим Риш: Правительство Грузии жестоко подавило проевропейские демонстрации
06.12.2024 03:57
«Правительство Грузии жестоко подавило проевропейские демонстрации, нам нужно подумать, как мы можем использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для поддержания среды, в которой люди могут свободно определять свое будущее», — заявил сенатор Джим Риш на слушаниях по «Акту Магнитского» в Сенате США.
«За последнюю неделю правительство Грузии жестоко подавило проевропейские демонстрации. Мы должны подумать о том, как мы можем использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для защиты основных прав и сохранения среды, в которой люди могут свободно и справедливо определять свое будущее.
Я хотел бы поблагодарить сенатора Шахин за организацию сегодня утром телефонного разговора с президентом Грузии. Разговор был информативным, и я надеюсь, что нам удастся добиться определенного прогресса в этом направлении», — заявил Джим Риш.
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