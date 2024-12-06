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Джин Шахини: Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за ухудшением политической ситуации в Грузии


06.12.2024   03:57


«Все мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за ухудшением политической ситуации в Грузии, мы не собираемся оставлять без действий грубое нарушение прав человека, происходящее в стране», — заявил сенатор Джин Шахин на слушаниях по «Акту Магнитского» в Сенате США.

«Как мы знаем, ситуация в Грузии все больше усугубляется. Наш комитет с грузинским народом связывает давняя преданность. Думаю, мы все с большой обеспокоенностью наблюдаем за ухудшением политической ситуации. Мы видим, как тысячи людей вышли на улицы за последние семь дней в знак протеста против решения «Грузинской мечты» приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз.

Я думаю, важно заявить, что в Сенате и Конгрессе существует двухпартийный консенсус относительно Грузии и что мы не собираемся оставлять без внимания грубые нарушения прав человека, происходящие в стране. Я надеюсь, что премьер-министр и правящая партия поймут это послание», — заявила Джин Шахин.






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