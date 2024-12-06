

Глава МИД Норвегии: сцены из Грузии несовместимы с демократическими ценностями

06.12.2024 03:57





«Я осуждаю применение грубой силы со стороны полиции и сил безопасности против демонстрантов, работников СМИ, представителей гражданского общества и оппозиции в Грузии». Об этом говорится в специальном заявлении министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.



«Сцены, которые мы наблюдаем на улицах Грузии в течение последней недели, несовместимы с европейской и евроатлантической интеграцией, а также с фундаментальными демократическими ценностями, которым Грузия обязалась следовать. Последние сообщения об арестах представителей оппозиции и гражданского общества, обыски в офисах оппозиционных партий, организациях гражданского общества и частных домах вызывают глубокую тревогу.



В течение нескольких лет Норвегия и Грузия развивали конструктивное партнерство. Мы искренне поддерживаем стремление Грузии к демократическим реформам и ее путь к европейскому будущему в соответствии с чаяниями грузинского народа. Сейчас мы наблюдаем развитие событий в совершенно ином направлении, которое подрывает демократию в Грузии и еще больше отдаляет страну от Европы.



Мы призываем власти Грузии немедленно освободить тех, кто был задержан за осуществление своего законного права на свободу собраний и выражения мнений. Документальные свидетельства систематического и жестокого насилия и репрессивной тактики должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности.



Норвегия твердо поддерживает стремление грузинского народа к европейскому будущему и обществу, основанному на уважении демократических норм, прав человека и основных свобод», — говорится в заявлении главы МИД Норвегии.



Источник: SOVA.NEWS

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





