

Популярная телеведущая ушла с «Имеди» после задержания друга, участвовавшего в протестах

06.12.2024 03:58





Популярная грузинская телеведущая, актриса Руска Макашвили уволилась с проправительственного телеканала «Имеди».



«Я ухожу из телекомпании «Имеди». Есть много причин, почему я не сделала этого раньше, но всему есть предел! Все, хватит вранья», — написала Макашвили в сторис у себя в Instagram.



Незадолго до этого она поделилась с подписчиками новостью о задержании актера Андро Чичинадзе. Макашвили поддерживает с ним дружеские отношения.



Чичинадзе задержали сегодня в собственной квартире в Тбилиси по обвинению в организации, руководстве, участии в групповом насилии и публичных призывах к насильственным действиям во время протестных акций. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.



Еще чуть раньше Макашвили сказала, что получает в соцсетях «невероятно противоречивые сообщения» и «слышит такие вещи, что ее разум больше не выдерживает». «Конечно, мы все осуждаем насилие, осуждаем и в то же время все совершаем насилие друг над другом. В разных формах, разными методами — мы пинаем, избиваем, насилуем друг друга морально и ментально, предаем друзей, унижаем друг друга… С нами происходит ужасное», — написала телеведущая.



После того, как власти Грузии объявили, что на четыре года ставят на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС, а по всей стране вспыхнули протестные акции, стало известно о сериях увольнений телеведущих и журналистов провластного телеканала «Рустави 2», а также Общественного вещателя Грузии.



Макашвили пришла на «Имеди» примерно три года назад. Она была соведущей программы «Чеми оджахи» и шоу «Кто кто есть».



Новости-Грузия

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