

Правозащитная организация Rights Georgia требует немедленно перевести жестоко избитого парня из изолятора в клинику

06.12.2024 04:00





"20-летний юноша, задержанный и жестоко избитый на рассвете 4 декабря, провел более 35 часов в изоляторе временного содержания в Дигоми.



После наших настойчивых требований о его переводе в медицинское учреждение он был доставлен машиной скорой помощи лишь из здания суда в Центральную больницу Тбилиси.



Из-за состояния здоровья его судебное заседание было перенесено на 12 декабря.



Во время процесса, несмотря на ухудшение состояния задержанного, судья Лела Цагареишвили первоначально не отложила заседание.



Лишь позже она объявила перерыв.



Однако адвокату от "Rights Georgia" сказали, что скорая помощь уже вызвана. При звонке в службу 112 адвокат выяснил, что вызов не был зарегистрирован.



В итоге адвокату пришлось вызывать скорую помощь самостоятельно", — говорится в заявлении.



"Rights Georgia" сообщает, что, несмотря на описания состояния задержанного адвокатом, на место сначала прибыл медицинский квадроцикл. Осмотрев задержанного, медики заявили, что его нужно доставить в клинику. Однако предложили адвокату и семье сделать это самостоятельно, что возложило бы все расходы на задержанного (подобные случаи уже были зафиксированы).



Лишь после настойчивых требований адвоката прибыла полноценная бригада скорой помощи, которая доставила избитого молодого человека в Центральную больницу Тбилиси.



4 декабря адвокат "Rights Georgia" сразу после посещения задержанного официально запросил перевод юноши в клинику.



Несмотря на сильные головные боли, тошноту, боли по всему телу и затрудненное передвижение, изолятор отказал в переводе", — говорится в заявлении.



Организация сообщает, что после халатного отношения врачей изолятора и отказа перевезти задержанного в клинику, по их запросу юношу посетили представители Специальной следственной службы и офиса омбудсмена. Однако оба учреждения заявили, что решение о госпитализации находится в компетенции врачей изолятора.



"Rights Georgia" считает, что поведение сотрудников изолятора противоречит стандартам ЕСПЧ и Комитета против пыток. Лица под контролем государства должны быть обеспечены адекватной медицинской помощью и лечением.



"Это не первый случай халатности со стороны врачей изолятора. Три дня назад другой подопечный организации, из-за неверной оценки его состояния врачом изолятора, также не был переведен в клинику. В результате он несколько раз терял сознание на судебном заседании. После его перевода в клинику у него диагностировали переломы носа и сотрясение мозга, потребовалась срочная операция. И в этом случае врач изолятора первоначально исключил сотрясение мозга и не уделил должного внимания переломам", — отмечает организация.



Согласно заявлению, 20-летний юноша был задержан полицией на рассвете 4 декабря у станции метро "Технический университет".



"По его словам, люди в масках в стоявшем рядом пикапе начали оскорблять и угрожать ему. Он попытался уйти, но лица в маске погнались за ним на машине, чуть не сбили, выскочили из автомобиля и схватили его", — сообщается в заявлении.



Задержанный рассказал адвокату:



"Они оскорбляли меня, говорили, что я не останусь в живых. Говорили друг другу: "Убейте его и выбросьте где-нибудь, никто не узнает". Они били меня и смеялись".



"По словам задержанного, израненному и истекающему кровью было трудно дышать, ему закрывали рот руками, жестоко били по голове, лицу и пинали по всему телу. Угрожали изнасилованием и убийством. Избивая и оскорбляя, его доставили к парку Букиа, откуда трое полицейских перевезли его сначала в отделение, а затем в изолятор в Дигоми".





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