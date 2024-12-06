

Митрополит Зенон: Обращаюсь к соответствующим ведомствам с призывом немедленно прекратить пытки

06.12.2024 04:01





"В настоящее время, согласно многочисленным сообщениям, имеют место случаи жестокого и бесчеловечного обращения с нашими соотечественниками, что подтверждается многочисленными жертвами. Статьи 8, 9, 10 Конституции Грузии, а также статья 1.1 Конституционного соглашения между государством и Церковью обязывают государство и Церковь руководствоваться и защищать общепризнанные принципы и нормы международного права в области прав и свобод человека, основанием которых является христианское учение.



Напоминаю, что государство Грузия является участником Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, и признаёт компетенцию Комитета против пыток, предусмотренную этой Конвенцией.



Обращаюсь к соответствующим ведомствам с призывом немедленно прекратить пытки. Мы обязаны поднять голос против этого зла!" – пишет митрополит Зенон.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





