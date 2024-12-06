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Хоштария: Будут и фейерверки, и лазеры, и яйца, и всё, что необходимо для оказания сопротивления


06.12.2024   10:39


Мы не должны останавливаться и должны продолжить борьбу для своей страны и тех людей, которые сейчас арестованы, - указанное заявление в беседе с агентством "Интерпрессньюсტ сделала один из лидеров "Коалиции за перемены" Элене Хоштария.

По ее оценке, аресты, осуществленные в последние дни, являются признаком того, что власти боятся акций и своих граждан.

"Это неопровержимый признак того, что власти боятся акций, боятся граждан, боятся непримиримой борьбы, поэтому они перешли на запугивания, задержания, залеты, открытые репрессии по русским методам в отношении представителей различных сфер, но все это приведет лишь к обратному эффекту, разозлит еще больше людей. Мы не должны останавливаться и продолжить борьбу для своей страны и тех людей, которые сейчас арестованы.

Акция протеста ни одного дня не была насильственной. Она всегда была мирной, принципиальной. Насилие полиции вызвало сопротивление народа, и так будет продолжаться. Не будет такого, что полиция нападает на людей, а мы стоим смирно, мы обязательно ответим. Будут и фейерверки, и лазеры, и яйца, и всё, что необходимо для оказания сопротивления, поэтому попытки, дискредитация и ложь Кобахидзе не имеют никакого значения. Мы продолжаем движение сопротивления всеми законными, но в то же время мощными способами. Никто не позволит задушить собственных граждан", - заявила Хоштария.


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