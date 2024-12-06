

Сейм Литвы призвал Евросоюз ввести персональные акции против официальных лиц и политических лидеров Грузии

06.12.2024 11:49





Сейм Литвы призывает Евросоюз ввести персональные акции против официальных лиц и политических лидеров Грузии, которые напрямую или косвенно несут ответственность за насильственные репрессии против мирного населения, ограничить официальные контакты с правительством и парламентом Грузии на уровне Евросоюза, приостановить финансовую поддержку правительства и властей Грузии и, соответственно, увеличить поддержку гражданского общества и свободных СМИ Грузии, - об этом говорится в резолюции, принятой литовским сеймом.



Согласно документу, законодательный орган страны твердо поддерживает легитимные европейские устремления грузинского народа и его желание жить в процветающей демократической стране.



В резолюции также указано, что парламент Литвы категорически осуждает насилие, осуществляемое правительством Грузии в отношении мирных демонстрантов в Тбилиси и других городах страны, запугивание представителей гражданского общества и СМИ, незаконные задержания и систематическое распространение правящей партией дезинформации российской пропаганды.



Резолюция также поддерживает призыв о проведении независимого и открытого расследования по результатам парламентских выборов в Грузии по обвинениям в избирательных манипуляциях, запугивании избирателей и систематических нарушениях.



Вместе с тем, сейм Литвы подчеркивает, что продолжает поддерживать устремления грузинского народа по интеграции в Евросоюз, однако, прогресс на этом пути приостановлен до тех пор, пока не будут решены основные проблемы, связанные с фундаментальными критериями расширения Евросоюза.



Резолюция принята 109 голосами против одного.





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