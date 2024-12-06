

Бокучава: Активно рассматривается введение санкций, сейчас главное, что к действиям перешли США

06.12.2024 14:22





Государственный департамент открыто заявил о том, что активно рассматривается введение санкций. Сейчас главное, чтобы США приступили к активным действиям, - указанное заявление в беседе с журналистами сделала один из лидеров «Единства – Национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам, для определения круга подсанкционных лиц демократические государства могут руководствоваться списком, составленным президентом Владимиром Зеленским и украинским правительством.



«Вы знаете, что государственный департамент США открыто заявил о том, что активно рассматривается введение санкций. Сейчас главное, чтобы США приступили к активным действиям. Демократический мир больше не может ограничиваться только заявлениями, когда Иванишвили пытается сдать нашу страну России. Логика санкций президента Зеленского основывается именно на том, что Иванишвили пытается сдать страну России. Думаю, что демократические государства могут, в том числе и для определения круга лиц, которые могут подпасть под санкции, руководствоваться списком, составленным президентом Зеленским и властями Украны, что ускорит процесс санкцирования», - заявила Бокучава.





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