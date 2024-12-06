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Саакашвили обратился к Элисашвили: сейчас в тюрьму доставили тебя, но я точно знаю, что ты – жертва политической провокации
06.12.2024 14:24
Я хорошо запомнил, как несколько месяцев назад по телевидению Алеко заявил, что "Саакашвили закончил там, где закончил, сидит в тюрьме". Алеко сейчас в тюрьме ты... Я точно знаю, что ты – жертва политической провокации, и все, кто сегодня не заявляет о своей солидарности с Алеко, завтра сам станет жертвой такого обращения, - об этом сегодня, комментирую арест одного из лидеров "Сильной Грузии" Алеко Элисашвили, на заседании суда заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
До этого Михаил Саакашвили заявил о том, что гордится своей партией - "Национальным движением", пять из членов которых также были задержаны.
Вместе с тем, по его заявлению, параллельно проходит процесс по делу лидера "Коалиции за перемены" Ники Гварамия, который по его словам, "был задержан невесть за что".
"Алеко Элисашвили доставили в [клинику] "Вивамед"...
Посмотрите, какие компроматы и цирки они устраивают – обыски в домах Кезерашвили, где он не живет уже многие годы. Это ведь обычный трюк пропаганды ля того, чтобы перенести внимание с основной борьбы, а основной борьбой являетесь вы, основной страх они испытывают от вас, сейчас вы, люди любого возраста, но в основном молодежь, являетесь теми, кого они боятся", - заявил Саакашвили.
По его словам, каждый из демонстрантов, который стоит на акции, очень хорошо дает и интервью на английском языке, что его очень радует.
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