

Саакашвили: В мое время Грузия была образцом для всех стран

06.12.2024 14:56





«Говорят, авторитарный режим Саакашвили, разве я был авторитарным, люди? Мне не понравилось то, что произошло 7 ноября, несмотря на то, что ко всему этому были причастны российские олигархи и Россия, я ушел с поста президента и сократил себе срок», — заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе, в котором принял участие дистанционно.



Как заявил Саакашвили, он передал власть мирным путем в 2012 году.



«Я авторитарный человек? Я, открывший Грузии горизонты всего мира, внедривший много новых технологий, создавший новую систему образования. Если мы не доведем эту борьбу до конца, они закроют все, арестуют всех политиков и закроют все телеканалы. Мы должны быть к этому готовы и перейти на интернет-вещание. Какие еще «кровавые» девять лет, люди? В мое время Грузия была самой развитой, она была образцом для всех стран», — заявил Михаил Саакашвили.







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