|
|
|
Лидеру «Коалиции за перемены» Нике Гварамия присудили арест на 12 суток
06.12.2024 16:29
Тбилисский городской суд признал лидера «Коалиции за перемены» Нику Гварамия нарушителем административного правопорядка и избрал в качестве меры пресечения для него 12 суток ареста.
Указанное решение принял судья Коба Чагунава.
«Свобода Грузии, смерть - рабам»,- такое заявление после оглашения приговора сделал сам Ника Гварамия.
Ника Гварамия был задержан при проведении следственных действий в офисе партии «Дроа». Ника Гварамия требовал допустить его к проведению обыска, право на что ему предоставлено не было. За этим последовала словесная перепалка между Никой Гварамия и сотрудниками правоохранительных органов, после чего он был задержан.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна