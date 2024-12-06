

Лидеру «Коалиции за перемены» Нике Гварамия присудили арест на 12 суток

06.12.2024 16:29





Тбилисский городской суд признал лидера «Коалиции за перемены» Нику Гварамия нарушителем административного правопорядка и избрал в качестве меры пресечения для него 12 суток ареста.



Указанное решение принял судья Коба Чагунава.



«Свобода Грузии, смерть - рабам»,- такое заявление после оглашения приговора сделал сам Ника Гварамия.



Ника Гварамия был задержан при проведении следственных действий в офисе партии «Дроа». Ника Гварамия требовал допустить его к проведению обыска, право на что ему предоставлено не было. За этим последовала словесная перепалка между Никой Гварамия и сотрудниками правоохранительных органов, после чего он был задержан.





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