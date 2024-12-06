

Президент Украины: продажа интересов Грузии Путину не принесет Иванишвили ничего хорошего

06.12.2024 17:10





Президент Украины Владимир Зеленский еще раз прокомментировал решение государства ввести санкции в отношении почетного председателя «Грузинской мечты» и других представителей партии власти Грузии.



«Решение о введении санкций в Грузии против тех, кто ведет страну в сторону России — важно, чтобы такие же принципиальные решения были приняты нашими партнерами в мире — европейцами, американцами и вообще всеми, кто ценит независимость стран и верховенство закона.



Продажа интересов Грузии Путину не принесет Иванишвили ничего хорошего», — заявил Владимир Зеленский в распространенном видеообращении.





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