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Президент Украины: продажа интересов Грузии Путину не принесет Иванишвили ничего хорошего
06.12.2024 17:10
Президент Украины Владимир Зеленский еще раз прокомментировал решение государства ввести санкции в отношении почетного председателя «Грузинской мечты» и других представителей партии власти Грузии.
«Решение о введении санкций в Грузии против тех, кто ведет страну в сторону России — важно, чтобы такие же принципиальные решения были приняты нашими партнерами в мире — европейцами, американцами и вообще всеми, кто ценит независимость стран и верховенство закона.
Продажа интересов Грузии Путину не принесет Иванишвили ничего хорошего», — заявил Владимир Зеленский в распространенном видеообращении.
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