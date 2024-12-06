

Оппозиция требует привлечь к ответственности применивших насилие против протестующих

06.12.2024 17:12





Оппозиция Грузии требует немедленно привлечь к ответственности людей «применивших насилие в отношении молодых протестующих». Об этом один из лидеров «Сильной Грузии» Леван Цуцкиридзе заявил на совместной пресс-конференции представителей оппозиционных объединений, преодолевших проходной барьер на выборах.



«Мы имеем дело с очень важными и очень трагическими событиями для Грузии, когда наши так называемые сотрудники правоохранительных органов занимаются массовым террором, пугают людей, подвергают их физическому насилию. Факты, о которых мы слышим, возмутительны: людей травят газом, избивают, ломают кости, подвергают длительным пыткам, снимают на видео.



Поэтому я хочу обратиться ко всем: это преступление не останется безнаказанным. Политические заключенные обязательно будут освобождены, потому что их ссылают и задерживают по политическим мотивам, а преступники обязательно будут наказаны…



Мы все видели кадры физического насилия, ужасающие видеоролики, которые распространяются по всей Грузии, а уже и по всему миру. Люди, совершившие это, должны быть немедленно привлечены к ответственности. Эти люди не могут уйти от ответственности.



Вход в гражданские организации, обыск и арест людей служат тому, чтобы заставить общественность поверить в то, что существует какой-то заговор и откуда-то, из офисов, проводится акция протеста, цель которой — создать беспорядки в стране и спровоцировать насилие, это не тот случай. Мы все видели тех, кто применяет насилие, на широко распространяемых видеороликах», — заявил Цуцкиридзе.



Источник: SOVA

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