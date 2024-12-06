

Признание грузинских дипломов за рубежом под угрозой – эксперты в сфере образования

06.12.2024 17:13





Эксперты в сфере высшего образования выступили с заявлением о проблемах, возникших в системе управления качеством высшего образования Грузии. Они сообщают, что система высшего образования Грузии теряет членство в двух европейских организациях по управлению качеством: Европейском регистре обеспечения качества (EQAR) и Европейской ассоциация агентств гарантии качества Европейского пространства высшего образования (ENQA).



По мнению экспертов, потеря членства для грузинских высших учебных заведений (вузов) означает:



Система обеспечения качества высшего образования в Грузии больше не соответствует европейским стандартам, что отрицательно влияет на репутацию нашей системы образования, доверие к ней и международный имидж страны;



Надежность качества образовательных программ, реализуемых высшими учебными заведениями Грузии, будет поставлена под сомнение, а признание дипломов студентов и выпускников за рубежом станет проблематичным, особенно в государствах-членах Европейского Союза и Болонского процесса/Единого европейского образовательного пространства;

Под угрозой как текущие, так и планируемые совместные международные образовательные программы, реализуемые вузами Грузии, которые дают выпускникам так называемую двойную академическую степень;



Резко ухудшатся показатели интернационализации высшего образования, включая международную мобильность и другие виды сотрудничества, а также набор иностранных студентов. Это отрицательно сказывается как на качестве преподавания, так и на доходах высших учебных заведений.



Эксперты в области образования также предполагают, что «потеря членства ENQA и EQAR может привести к потере признания Всемирной федерацией медицинского образования (WFME) Национального центра развития качества образования. Это также однозначно приведет к существенному сокращению количества иностранных студентов на программах медицинского образования грузинских университетов», считают эксперты.





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