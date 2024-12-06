

Президенты стран Балтии могут посетить Грузию в декабре

06.12.2024 17:16





Три президента стран Балтии и президент Польши могут посетить Грузию в декабре. Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис – обсудили возможность совместного визита в Грузию в декабре текущего года. Об этом президент Литвы сообщил на пресс-конференции лидеров трех государств.



Он также отметил, что такая возможность будет обсуждаться с президентом Польши Анджеем Дудой. На данном этапе конкретное решение пока не принято.



Напомним, страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва) запретили въезд в государства почетному председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили и руководителям МВД Грузии «из-за их ответственности за нарушения прав человека».





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