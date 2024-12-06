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Роберта Метсола: Европейский парламент по-прежнему привержен поддержке европейского будущего Грузии
06.12.2024 17:21
Председатель Европарламента Роберта Метсола провела телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом Роберта Метсола пишет в соцсети.
«Только что разговаривала с президентом Саломе Зурабишвили. Мы знаем о европейском устремлении грузинского народа, мы видим, как развеваются флаги ЕС, мы слышим вас. Европейский парламент по-прежнему привержен поддержке европейского будущего Грузии», — написала Роберта Метсола.
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