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Роберта Метсола: Европейский парламент по-прежнему привержен поддержке европейского будущего Грузии


06.12.2024   17:21


Председатель Европарламента Роберта Метсола провела телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом Роберта Метсола пишет в соцсети.

«Только что разговаривала с президентом Саломе Зурабишвили. Мы знаем о европейском устремлении грузинского народа, мы видим, как развеваются флаги ЕС, мы слышим вас. Европейский парламент по-прежнему привержен поддержке европейского будущего Грузии», — написала Роберта Метсола.


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