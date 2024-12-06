

Кимберли Лоу заявила, что часть ее интервью была озвучена неверно

06.12.2024 17:29





«Часть интервью была озвучена неправильно», — заявила американский политик Кимберли Лоу, отрывки интервью которой опубликовали «Первый канал» Общественного вещателя Грузии (ОВГ) и «Имеди». На ОВГ ее представили как возможного представителя администрации Дональда Трампа в Евросоюзе.



Кимберли Лоу не уточнила, какие части интервью она имеет в виду.



«3 декабря у меня, Кимберли Лоу, было интервью с журналистом из Грузии. Части этого видео распространились на большую часть Грузии, Европы, России, Турции и восточных стран. Сначала хочу сказать, что Америка с тобой, Грузия, и наши молитвы с тобой в это трудное время.



Во-вторых, было озвучено какое-то видео, делающее неточные заявления, привязавшие меня, Кимберли Лоу, к иранскому режиму и прочая ложь. Выложу полное видео на английском…», — пишет она.

В своем заявлении Лоу указывает на следующее:



• Создание специального посланника США в Евросоюзе было предложено только на этой неделе;

• Она «ни в коем случае не заявляла, что она в настоящее время работает на администрацию Трампа»;

• Специальный посланник США в ЕС может помочь начать переговоры между США и Грузией, помочь Грузии в переходе в Евросоюз и помочь выступить посредником между политическими партиями в стране;

• Она разговаривала с Тиной Бокучавой (председатель «Национального движения») и ожидает ответа от Ираклия Кобахидзе;

• Она считает, что инициированный в Конгрессе «акт MEGOBARI» несправедлив;

• Она собирается приехать в Грузию, чтобы встретиться со всеми заинтересованными сторонами.



Напомним, директор блока новостей Общественного вещателя Грузии (ОВГ) Георгий Гвимрадзе написал в соцсети Facebook, что несет ответственность за интервью с Кимберли Лоу, которую вещатель назвал возможным представителем администрации будущего президента США в Евросоюзе. После он покинул свои пост.



«За публикацию отдельных частей этого интервью ответственность несу я и только я, и никто другой», – написал Гвимрадзе.







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