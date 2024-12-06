

«Мы должны поддержать грузин» – евродепутат призывает ЕС действовать

06.12.2024 17:35





Депутат Европарламента Тейс Ройтен призывал ЕС в срочном порядке отреагировать на события Грузии.

Как указал Ройтен «необходимы срочные действия».



«Персональные санкции против политических лидеров и Иванишвили; Прекратить насилие и подавление протестов; Новые, честные выборы под международным контролем», — написал депутат Европарламента в соцсети X.



Представитель Нидерландов в Европарламенте, также опубликовал видео, в котором заявил следующее:



«Каждый вечер, каждую ночь сотни тысяч грузин выходят на улицы, чтобы защитить свою демократию, защитить свое европейское будущее. «Грузинская мечта» пришла к власти под сильным влиянием России в результате манипулирования выборами. Она находится под влиянием России и безмерно богатого олигарха.



Они решили приостановить переговоры с Евросоюзом, сделав это против воли более 80% граждан. До объявления официальных результатов и даже до экзитполов уже было поздравление от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они даже не пытаются скрыть фальсификацию результатов выборов.



Мы должны поддержать грузин, а это означает целенаправленные санкции против лидеров «Грузинской мечты». Новые и честные выборы. Насилие против демонстрантов, журналистов и активистов должно прекратиться. Задержанные должны быть немедленно освобождены.



Мы должны поддержать грузин, а это означает целевые санкции против лидеров «Грузинской мечты». Новые и честные выборы. Насилие против демонстрантов, журналистов и активистов должно прекратиться. Задержанные должны быть немедленно освобождены».







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