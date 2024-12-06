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«Мы должны поддержать грузин» – евродепутат призывает ЕС действовать
06.12.2024 17:35
Депутат Европарламента Тейс Ройтен призывал ЕС в срочном порядке отреагировать на события Грузии.
Как указал Ройтен «необходимы срочные действия».
«Персональные санкции против политических лидеров и Иванишвили; Прекратить насилие и подавление протестов; Новые, честные выборы под международным контролем», — написал депутат Европарламента в соцсети X.
Представитель Нидерландов в Европарламенте, также опубликовал видео, в котором заявил следующее:
«Каждый вечер, каждую ночь сотни тысяч грузин выходят на улицы, чтобы защитить свою демократию, защитить свое европейское будущее. «Грузинская мечта» пришла к власти под сильным влиянием России в результате манипулирования выборами. Она находится под влиянием России и безмерно богатого олигарха.
Они решили приостановить переговоры с Евросоюзом, сделав это против воли более 80% граждан. До объявления официальных результатов и даже до экзитполов уже было поздравление от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они даже не пытаются скрыть фальсификацию результатов выборов.
Мы должны поддержать грузин, а это означает целенаправленные санкции против лидеров «Грузинской мечты». Новые и честные выборы. Насилие против демонстрантов, журналистов и активистов должно прекратиться. Задержанные должны быть немедленно освобождены.
Мы должны поддержать грузин, а это означает целевые санкции против лидеров «Грузинской мечты». Новые и честные выборы. Насилие против демонстрантов, журналистов и активистов должно прекратиться. Задержанные должны быть немедленно освобождены».
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