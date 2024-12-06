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Лавров раскритиковал США за «игнорирование» доклада ОБСЕ по выборам в Грузии


06.12.2024   17:46


Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал США за негативную оценку выборов в разных странах мира и игнорирование положительных отчетов ОБСЕ.

В интервью Такеру Карлсону, американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News, Лавров привел в качестве примера недавние парламентские выборы в Грузии.

Интервью, которое Карлсон записал несколько дней назад в Москве, опубликовало 6 декабря Министерство иностранных дел России.

По словам Лаврова, когда ОБСЕ наблюдала за выборами в России, у нее всегда были крайне негативные отчеты, как в случае с Беларусью и Казахстаном.

«На этот раз в Грузии миссия наблюдателей ОБСЕ представила положительный отчет. Когда вам нравятся результаты выборов и нужно одобрение процедур, то вы признаете их. Если вам не нравятся результаты выборов - вы их игнорируете. Это похоже на то, как Соединенные Штаты и другие западные страны признали одностороннее провозглашение независимости Косова, заявив, что таким образом осуществляется право на самоопределение», - сказал Лавров.

Госдепартамент США и Белый дом ранее указали, что международные наблюдатели не оценили парламентские выборы 2024 года как свободные и справедливые, и призвали власти провести беспристрастное расследование.


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