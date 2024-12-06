

На слушаниях в Комитете по международным отношениям Сената США обсудили вопрос Грузии

06.12.2024 18:07





Комитет Сената США по международным отношениям провел 5 декабря слушания по реализации «Глобального закона Магнитского», чтобы обсудить пути дальнейшего укрепления и совершенствования санкционного механизма и улучшения координации с другими странами. Обсуждение также коснулось постоянного нарушения прав демонстрантов со стороны Грузии и ее властей. Была выражена надежда, что санкции, введенные в рамках «Акта Магнитского», помогут устранить нарушение властями прав грузинского народа.



Адам Кит, старший директор Human Rights First/Accountability, и Уильям Браудер, глава Hermitage Capital Management, были опрошены в качестве свидетелей на слушаниях в комитете. Именно последний является одним из инициаторов «Акта Магнитского» — инструмента введения индивидуальных санкций за нарушения прав человека и коррупцию.



В ходе дискуссии сенатор Джеймс Риш отметил, что: «последние несколько недель власть Грузии жестоко расправляется с проевропейскими демонстрациями. Нам необходимо подумать о том, как мы можем использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для защиты основных прав и сохранения среды, в которой люди могут свободно и справедливо решать свое будущее».



Сенатор Бен Кардин заявил: «надеемся, что санкции Магнитского помогут поставить Грузию на правильный путь» и добавил, что действия «действующей власти» по отношению к народу Грузии «неприемлемы».



Сенатор Джинн Шахин заявила, что «ситуация в Грузии становится все более сложной. Этот комитет долгое время был верен грузинскому народу. Думаю, мы все с тревогой наблюдаем за ухудшением политической ситуации, когда тысячи людей протестуют против решения «Грузинской мечты» приостановить переговоры о вступлении в ЕС».



Она задала свидетелям вопрос о связи коррупции с нарушениями прав человека и «какую роль сыграла коррупция в возникновении кризиса в Грузии?».



Уильям Браудер, один из свидетелей, отметил, что «коррупция является важнейшей проблемой». Он подчеркнул, что Бидзина Иванишвили, неформальный правитель Грузии, заработал свои деньги в России через «Газпром» и другие «крайне коррумпированные» государственные компании. По его словам, после этого Иванишвили вернулся в Грузию.



«Так как же русские это контролируют? Они говорят ему: ты заработал деньги потенциально сомнительным способом, мы можем их все отобрать, возбудить уголовное дело или ничего не сделаем, если ты нам поможешь. Поэтому с тех пор он им активно помогает», — сказал Браудер.



«Поэтому было бы справедливо сказать, что нынешняя нелегитимная власть Грузии является российским марионеточным правительством, и Бидзина Иванишвили играет в этой ситуации очень активную роль».



Он также сказал, что другая сторона истории заключается в том, что «коррумпированные люди, находящиеся у власти, не хотят, чтобы следующее правительство расследовало их дела», добавив, что они отказываются уступать власть и фальсифицируют выборы. «Вот какую роль играет коррупция», — добавил он.



Говоря о санкциях, особенно санкциях, введенных против России, он отметил, что россияне нашли все способы борьбы с санкциями. Он также отметил, что у грузин в этом плане мягкая позиция и поэтому все, что должно поступать в Россию, поступает через Грузию.



Сенатор Джинн Шахин заявила, что «нам важно дать понять, что по этому вопросу в Сенате и Конгрессе существует двухпартийный консенсус относительно Грузии, и мы не собираемся терпеть грубые нарушения, которые происходят в стране».







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