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Суд арестовал одного из лидеров «Сильной Грузии» Алеко Элисашвили


06.12.2024   18:25


Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для одного из лидеров «Сильной Грузии»Алеко Элисашвили.

Указанное решение приняла судья Тамар Мчедлишвили, чем удовлетворила ходатайство стороны обвинения.

По словам прокурора, Алеко Элисашвили нанес словесные и физические оскорбления члену «Грузинской мечты» Али Бабаеву в связи с его политической деятельностью.

По его словам, «сторона обвинения получила доказательства, в том числе видеодоказательства, подтверждающие виновность Алеко Элисашвили, поэтому есть основание для того, чтобы в качестве меры пресечения для последнего был избран арест».

По утверждению прокурора, в случае нахождения на свободе Элисашвили может осуществить повторное преступление, а также, не исключено, что будет оказано давление на свидетелей.

Что касается залога, по словам прокурора, сторона обвинения его не требует, так как залог не обеспечит цели исполнения наказания.


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