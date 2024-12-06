

Суд арестовал одного из лидеров «Сильной Грузии» Алеко Элисашвили

06.12.2024 18:25





Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для одного из лидеров «Сильной Грузии»Алеко Элисашвили.



Указанное решение приняла судья Тамар Мчедлишвили, чем удовлетворила ходатайство стороны обвинения.



По словам прокурора, Алеко Элисашвили нанес словесные и физические оскорбления члену «Грузинской мечты» Али Бабаеву в связи с его политической деятельностью.



По его словам, «сторона обвинения получила доказательства, в том числе видеодоказательства, подтверждающие виновность Алеко Элисашвили, поэтому есть основание для того, чтобы в качестве меры пресечения для последнего был избран арест».



По утверждению прокурора, в случае нахождения на свободе Элисашвили может осуществить повторное преступление, а также, не исключено, что будет оказано давление на свидетелей.



Что касается залога, по словам прокурора, сторона обвинения его не требует, так как залог не обеспечит цели исполнения наказания.





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