

Президент: Начаты самовольные аресты, задерживают общественных деятелей, художников, музыкантов, политиков

06.12.2024 18:28





««Протест в Грузии» становится террором в Грузии» – начаты самовольные аресты»– пишет в социальной сети Х президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, людей задерживают только по одной причине, что они были зафиксированы на акции протеста.



«Задерживают общественных деятелей, художников, музыкантов, политиков только за то, что они были зафиксированы на акции, ни по какой другой. Их обвиняют в терроризме, потенциальное наказание - 9 лет лишения свободы!»- пишет президент.





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