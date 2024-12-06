

Грузинская оппозиция объединилась, чтобы создать реестр незаконных арестов и жестокости полиции

06.12.2024 19:12





На состоявшемся 6 декабря брифинге четыре основные оппозиционные силы в Грузии — «Коалиция перемен», «Сильная Грузия», «Единство — Национальное движение» и «Гахария за Грузию» — заявили, что планируют создать реестр случаев незаконно задержанных и сотрудники полиции, причастные к насильственным действиям.



Реестр будет служить трем целям: он будет предоставлять подробную информацию о тех, кто стал объектом действий правительства, поможет идентифицировать сотрудников полиции, ответственных за применение чрезмерной силы, и собирать материалы для международных судов, чтобы привлечь виновных к ответственности. По словам Аны Нацвлишвили, одного из лидеров «Сильной Грузии», цель такого механизма — привлечь виновных к международной уголовной ответственности. Лидеры пояснили, что цель состоит не только в том, чтобы выяснить, кто был объектом нападения «режима», но и в выявлении тех, кто совершил насилие.



Инициатива также направлена на помощь тем, кто подвергся пыткам или чрезмерному применению силы во время задержания. Тамар Кордзая, представитель «Единства-Национального движения», выделила три основных момента, касающихся продолжающегося насилия. Во-первых, он подчеркнул целенаправленные нападения на журналистов и представителей СМИ. Во-вторых, Кордзая отметил, что насилие все чаще происходит в «буферных зонах» — таких местах, как полицейские машины или полицейские здания, — где общественность не может видеть или объективно оценить ситуацию, отметив, что они подделывают документы и заставляют людей подписывать эти документы. они предположительно получили ранения во время ареста. В-третьих, он осудил рейды на офисы политических партий и активистов, которые проводились без ордера суда или полиции, что является нарушением Уголовного кодекса Грузии.



Политические лидеры решительно осудили эту практику и подчеркнули, что подобные действия нарушают как статью 9 Конституции Грузии (неприкосновенность человеческого достоинства), так и статью 3 Европейской конвенции по правам человека (запрет пыток), которая запрещает бесчеловечное обращение и пытки.



Источник: Civil Georgia

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