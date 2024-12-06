

Каладзе обещает новогоднюю елку, вопреки планам «радикалов»

06.12.2024 19:14





Мэрии Тбилиси пришлось повременить с установкой главной новогодней елки из-за масштабных протестных акций.



Столичный мэр Каха Каладзе сегодня пообещал, что елку установят, несмотря на планы «радикалов». Он попытался пристыдить протестующих, указав, что елку «ждут многие дети».



«Я слышу конкретные заявления относительно новогодних событий от радикалов о том, что они собираются предпринять различные действия, которые категорически неприемлемы. Даже во время войны новогоднюю елку ставят, чтобы максимально облегчить положение людей, детей. Подобные вещи мы видели много раз в Украине», — сказал Каладзе.



По его словам, дату торжественной церемонии зажжения елки мэрия объявит позже.



Украшать улицы Тбилиси к Новому году начали еще в середине ноября. Этот процесс был затруднен из-за постоянных послевыборных митингов. Когда 28 ноября власти объявили о заморозке переговоров с ЕС, а протесты стали гораздо более масштабными и жесткими, монтаж иллюминации и вовсе остановили.



В муниципальной компании Tbilservice Group сказали журналистам, что обычно в первых числах декабря уже начинают сборку главной елки. Сейчас там ждут обращения мэрии, чтобы начать работы.



«Где и когда это произойдет [установка елки], точной информации на данный момент у нас нет», — сказали в компании.



Еще до начала протестов, стало известно, что власти Тбилиси планируют потратить на праздник 8,6 млн лари — на 32% больше, чем в прошлом году.



Традиционно главную елку устанавливают у парламента Грузии. В 2018 году ее перенесли на площадь Республики – у законодательного органа в палатках протестовали Заза Саралидзе и Малхаз Мачаликашвили, отцы школьников, убитых в школьной драке.





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