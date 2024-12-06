

Группа друзей Грузии в ОБСЕ публикует заявление

06.12.2024 19:48





Группа друзей Грузии в ОБСЕ публикует заявление. Об этом сообщает МИД Грузии.



«В рамках 31-го министериала ОБСЕ 6 декабря группа друзей Грузии в ОБСЕ (от имени Болгарии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Ирландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Швеции, Украины, Великобритании и Соединенных Штатов Америки), сделала заявление в поддержку Грузии.



В рамках заявления Группа друзей подтвердила свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Страны выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся оккупацией грузинских регионов — Абхазии и т.н. Южной Осетии спустя 16 лет после военного вторжения Российской Федерации в Грузию и подчеркнули необходимость мирного разрешения конфликта на основе полного уважения международного права и обязательств, в том числе на основе полного соблюдения Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта.



Страны-члены Группы друзей решительно осудили российскую военную агрессию против Грузии в 2008 году. Они с обеспокоенностью отметили, что после восстановления независимости Грузия стала мишенью обычных военных действий и гибридной тактики России. В том числе выразили обеспокоенность по поводу незаконного размещения российских вооруженных сил в Абхазии и Цхинвальском регионе Грузии.



Страны приветствовали приверженность Грузии выполнению соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного при посредничестве Европейского союза, и призвали Россию немедленно выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня — отвести свои силы на позиции, которые они занимали до начала конфликта. Группа друзей также призвала Россию отменить признание так называемой независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии и обеспечить безопасное и достойное возвращение вынужденных переселенцев и беженцев в свои дома в соответствии с международным гуманитарным правом.



В заявлении также осуждаются попытки России подписать так называемое соглашение об интеграции с Абхазией и Южной Осетией, незаконное открытие избирательных участков в регионах Абхазии и т.н. Южной Осетии для выборов т.н. президента России в марте 2024 года и так называемых парламентских выборах, состоявшихся в июне 2024 года в Юго-Осетинском регионе Грузии.



В заявлении страны-члены Группы друзей выразили глубокую обеспокоенность этнической дискриминацией грузин в Абхазском и т.н. Южно-Осетинском регионах Грузии и серьезными нарушениями прав человека, включая ограничения на свободу передвижения и образования на родном грузинском языке. В заявлении отмечается, что эти нарушения усугубляют гуманитарный кризис и повышают риск депопуляции в этих регионах.



Группа друзей призвала Россию привлечь к ответственности обвиняемых в убийстве граждан Грузии и освободить тех, кто произвольно удерживался оккупационными силами. Страны-члены Группы друзей призвали к немедленному и безоговорочному освобождению незаконно удерживаемых лиц.



Группа друзей подчеркнула решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 2021 года, которое подтвердило ответственность России за нарушения во время конфликта 2008 года и после него. Также было отмечено решение суда от 9 апреля 2024 года, в котором ЕСПЧ подтвердил нарушения Европейской конвенции по правам человека, вызванные незаконной «бордеризацией» со стороны РФ. Государства-члены группы призвали Россию выполнить эти решения, в том числе обеспечить достойное и безопасное возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.



В заявлении подчеркивается поддержка Женевских международных дискуссий (GID) и Механизмов по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) в поддержании диалога и решении проблем безопасности и гуманитарных вопросов. Группа друзей также отметила, что участие ОБСЕ, включая возобновление ее многоплановой миссии в Грузии, остается важным в усилиях по разрешению конфликта.



Группа друзей также приветствовала инициативы Грузии «Шаг к лучшему будущему» и «Фонд мира для лучшего будущего», которые направлены на улучшение социально-экономических условий и содействие примирению.



В заявлении отмечено, что Группа друзей Грузии продолжит способствовать повышению осведомленности о российско-грузинском конфликте и развитию ситуации на местах, продолжит напоминать России о ее международных обязательствах и выступать за мирное разрешение конфликта», — говорится в сообщении.





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