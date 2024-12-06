

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты президентских выборов

06.12.2024 19:50





Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов. Решение было принято во время идущего досрочного голосования во втором туре. Оно не может быть обжаловано и является окончательным, сообщает Румынская служба Радио Свобода.



Победителем в первом туре голосования стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. В среду спецслужбы опубликовали документы, в которых было заявлено, что в пользу кандидата могли вести агитацию 25 тысяч бот-аккаунтов в Тик-Токе. Спецслужбы связывают агитацию с Москвой. Джорджеску связь с Россией отрицает.



Румынская служба внешней разведки в рассекреченном документе утверждает, что Румыния стала объектом гибридных действий Кремля, включая кибератаки и утечки информации.



Первый тур президентских выборов будет организован заново. О времени проведения будет сообщено отдельно. Мотивировочная часть решения будет опубликована отдельно.



Второй тур выборов был назначен на 8 декабря между Джорджеску, набравшим в первом туре 22,94 процента голосов и Еленой Ласкони (19,17 процента). Голоса были пересчитаны повторно по решению суда, результаты были утверждены.





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