

Основатель «Дапиони» и 7 задержанных приговорены к заключению в качестве меры пресечения

06.12.2024 19:56





В Тбилисский городской суд приговорил основателя «Дапиони» Звиад Цецхладзе и еще семерых задержанных к тюремному заключению в качестве меры пресечения.



Решение принял судья Иракли Хускивадзе.



Торнике Гошадзе, Николоз Джавахишвили, Иракли Миминошвили, Гиорги Гиоргадзе и Ильсам Алиева обвинялись в участии в групповом насилии [вторая часть статьи 225 УК — наказание от четырех до шести лет]. Звиад Цецхладзе, Вепхвиа Касрадзе и Васил Кадзелашвили обвинялись в организации и руководстве групповым насилием [часть 1 статьи 225, подразумевает лишение свободы на срок от 6 до 9 лет].



«Держитесь, все будет хорошо, борьба продолжается», — обратился во время суда к друзьям основатель «Дапиони» Звиад Цецхладзе. Он добавил, что если его видеообращение является преступлением, то слова Ильи: «Не бойтесь революции» также являются преступлением.



Цецхладзе также призвал полицейских задуматься, почему танцующая и играющая на весенних митингах молодежь, сейчас решила использовать пиротехнику.



«Я хочу, чтобы вы подумали, почему это общество пришло к этой идее. Какую альтернативу, среди прочего, оставил суд молодым людям, сражающимся за Родину? В Грузии закончилась демократия, все правовые режимы растоптаны, и обществу, в том числе и мне, остается пользоваться единственным принципом международного права, который дает нам право на бунт и право на сопротивление. Любое наше действие — это сопротивление, для сохранения верховенства закона. Борьба всегда имеет смысл. Мы достойно победим», — сказал Цецхладзе.





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