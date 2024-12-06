

Кобахидзе уже восьмой день подряд выражает благодарность силовикам

06.12.2024 20:06





Иракли Кобахидзе уже восьмой день подряд выражает благодарность силовикам, применяющим физическую силу против участников протестных акций. Об этом он заявил на брифинге в администрации.



Он утверждает, что ресурсы МВД "неисчерпаемы" и вновь говорит о "попытке радикальной оппозиции устроить в стране очередной 'нацмайдан'".



"Как вы знаете, радикальная оппозиция пыталась устроить в Грузии майдан, так называемый 'нацмайдан'. Более того, они имитировали своего рода войну. Однако, как вы видели, эта имитация завершилась неудачей, и очередная попытка устроить майдан в нашей стране провалилась. За последние четыре года в нашей стране было предпринято четыре попытки устроить майдан, и на все четыре попытки государство ответило успешно.



Ещё раз хочу выразить благодарность, в первую очередь, Министерству внутренних дел, лично министру, департаменту по особым поручениям, каждому полицейскому. Именно благодаря им государство пропорционально и адекватно ответило на очередную попытку майдана. За пять дней мы нейтрализовали ресурсы протестующих на насилие. Что касается ресурсов Министерства внутренних дел, они в случае попыток революции абсолютно неисчерпаемы", — заявил он.





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