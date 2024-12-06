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Президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши строго осудили применение насилия против грузинского народа
06.12.2024 20:48
Мы строго осуждаем применение насилия против грузинского народа, призываем грузинские власти немедленно прекратить насильственные действия, - об этом говорится в совместном заявлении президентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.
«Ввиду того, что интеграция Грузии в Евросоюз является конституционным обязательством, мы, президенты стран Балтии и Польши, воспринимаем заявление правящей партии „Грузинской мечты“ о приостановке переговоров вступления Грузии в Евросоюз до 2028 года с глубоким разочарованием. Указанное решение является серьезным фактором против устремлений грузинского народа. Парламентские выборы 26 октября 2024 года в Грузии отличались значительными спорами, что ставит под вопрос легитимность вновь избранного парламента. Мы учитываем призыв Европейского парламента о проведении повторных выборов и выступаем с призывом о проведении международного расследования по фактам запугивания населения и нарушений, что подорвало доверие к избирательному процессу и результатам выборов», - говорится в заявлении.
Президенты также подтвердили свою поддержку грузинскому народу на пути европейской интеграции.
«Мы строго осуждаем применение силы против грузинского народа, а также задержание лиц, использующих собственные права. Призываем грузинские власти немедленно прекратить насильственные действия и соблюдать фундаментальные свободы на собрания и выражение, в соответствии с международными обязательствами Грузии. Все факты насилия должны быть незамедлительно расследованы, а на виновные привлечены к ответственности», - указано в заявлении.
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