

Хазарадзе: Борьба продлится до тех пор, пока мы не спасем страну от вредителей и криминалов

06.12.2024 21:00





«Борьба продлится до тех пор, пока мы не спасем страну от вредителей и криминалов, несправедливых людей, которые продали нашу страну, осуществили конституционный переворот»,- указанное заявление сегодня в суде, где проходил процесс над одним из лидеров «Сильной Грузии» Алеко Элисашвили, которому в качестве меры пресечения был избран арест, сделал лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе.



По его словам, решение оставить Элисашвили под арестом означает, что в стране нет никакого правосудия.



«В суде Бидзины Иванишвили проходит спецоперация кампания по запугиванию людей, особенно политиков, активистов и патриотов. Задержано более 300 молодых людей, и 85% из них изуродовано, это возмутительно, это преступление, которое напрямую совершает Бидзина Иванишвили. Мы имеем дело с русской властью Бидзины Иванишвили, которая хочет втянуть Грузию в Россию, и мы все против этого. Это сопротивление продолжится.



Хочу еще раз сказать всем, не ломайтесь, не бойтесь, борьба продлится до тех пор, пока мы не спасем страну от вредителей и криминалов, несправедливых людей, которые продали нашу страну, осуществили конституционный переворот и документально переоформляют Грузию на Россию. Мы этого не допустим. Этому не бывать, эта страна победит, а Бидзина Иванишвили со своей бандой уйдет отсюда, действительно!»", - заявил Хазарадзе.





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