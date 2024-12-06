|
|
|
Протест у здания парламента Грузии продолжается
06.12.2024 22:06
На проспекте Руставели началась акция протеста. Перекрыто и автомобильное движение.
На улицах Читадзе и Чичинадзе полицейские кордоны, и на этих участках передвижение ограничено.
С лицевой части здания парламента, где установлены железные ограждения, собралась часть протестующих. Они бьют по ограждениям, а также выражают свой протест скандированием и свистом.
Акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии проходят уже девятый день подряд.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна