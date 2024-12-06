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Протест у здания парламента Грузии продолжается


06.12.2024   22:06


На проспекте Руставели началась акция протеста. Перекрыто и автомобильное движение.

На улицах Читадзе и Чичинадзе полицейские кордоны, и на этих участках передвижение ограничено.

С лицевой части здания парламента, где установлены железные ограждения, собралась часть протестующих. Они бьют по ограждениям, а также выражают свой протест скандированием и свистом.

Акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии проходят уже девятый день подряд.


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