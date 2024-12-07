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Главы МИД Германии, Франции и Польши распространяют совместное заявление относительно текущих событий в Грузии
07.12.2024 03:03
«Шаги, предпринятые властями, ставят Грузию перед внешней и внутренней нестабильностью. Мы подчеркиваем нашу решимость поддерживать демократические и европейские устремления грузинского народа», – говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии, Франции и Польши, Анналены Бербок, Жан-Ноэля Барро и Радослава Сикорского.
Согласно заявлению, министры иностранных дел «Веймарского треугольника» выражают сожаление в связи с решением правящей партии «Грузинская мечта» не продолжать переговоры о вступлении в Евросоюз и отказаться от финансовой поддержки ЕС до 2028 года. Это явно противоречит европейским устремлениям грузинского народа, как это зафиксировано в Конституции Грузии.
В заявлении подчеркивается, что министры иностранных дел Германии, Франции и Польши решительно осуждают непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов, а также нападения на представителей оппозиции и СМИ.
«Мы осуждаем рейды на офисы оппозиционных партий и гражданского общества, аресты членов политической оппозиции и призываем к их немедленному освобождению. Основные права, включая свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, должны быть защищены в соответствии с Конституцией Грузии и международными обязательствами.
Мы призываем «Грузинскую мечту» снизить напряженность и начать инклюзивный диалог со всеми политическими силами и представителями гражданского общества. Напоминаем, что с начала 2024 года курс «Грузинской мечты» привел к фактической приостановке процесса интеграции в Евросоюз, что, в свою очередь, стало причиной снижения уровня наших отношений с Грузией. Мы намерены вынести этот вопрос на обсуждение в рамках Совета по иностранным делам, чтобы принять соответствующие меры на уровне ЕС. Кроме того, мы рассмотрим последствия действий «Грузинской мечты» для наших двусторонних отношений», – говорится в заявлении.
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