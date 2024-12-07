

Омбудсмен Грузии призвал прекратить разгон мирного митинга на Руставели

07.12.2024 03:04





Народный защитник Грузии призывал полицию прекратить задержания демонстрантов и разгон митинга на проспекте Руставели в Тбилиси.



«На момент, когда правоохранительные органы начали разгонять акцию (00:34), она носила мирный характер и не существовало никаких правовых оснований для вмешательства в свободу собрания», — говорится в заявлении аппарата.



Омбудсмен считает, что полиция должна позволить протестующим продолжать акцию без каких-либо препятствий.



В настоящее время спецназ применяет против демонстрантов капсулы со слезоточивым газом и водометы напротив гостиницы Marriott. Группа протестующих собирает капсулы и нейтрализуют их в бутылках с водой.



Агентство Interpressnews передает, что полиция отоброла и разбила телефон журналистки PalitraNews Мариам Мазиашвили.



Основная часть митинга находится ближе к площади Республики. Там также сосредоточен спецназ и, по сообщениям СМИ, некоторое время назад прошла серия задержаний. Поступает информация о пострадавших.



Первая волна арестов прошла сразу после начала разгона. Соратники сообщают о задержании одного из лидеров партии «Гирчи — больше свободы» Цотне Коберидзе.



Новости-Грузия

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