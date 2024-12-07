

В отчете ЕК определили, что надо сделать, чтобы не допустить приостановки визалиберализации

07.12.2024 03:04





Согласно отчету Еврокомиссии (ЕК), Грузии необходимо предпринять срочные меры для выполнения рекомендаций ЕК, особенно в области защиты основных прав, чтобы предотвратить активацию приостановки визовой либерализации.



Отчет еще официально не опубликован, но выдержку из документа опубликовал редактор Европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.



«Отчет Комиссии по вопросу о визовой либерализации: «Чтобы избежать возможной активации механизма приостановки, Грузии необходимо предпринять дальнейшие срочные меры для выполнения рекомендаций Комиссии, особенно в области защиты основных прав», — указано в публикации Йозвяка.



Здесь же он отмечает, что по другим странам имеется «позитивный отчет».



Недавно Королевство Нидерландов выступило с инициативой приостановить визовую либерализацию для Грузии.





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