

Президент Грузии комментирует разгон акции на Руставели

07.12.2024 03:06





Президент Грузии комментирует разгон акции на Руставели и обращается к "Грузинской мечте":



«Если "насилие на улицах прекратилось“, то в чем смысл сегодняшнего жестокого разгона? Похищение детей у матерей? Месть женщинам?» — написала она.



Также президент ранее написала:



«Грузины, борющиеся за свободу и европейское будущее, встречают 9-й день жестокого террора и репрессий. Грубые нарушения основных прав человека — похищения, избиения, незаконные обыски и аресты — продолжаются», — заявила она.





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