

Пианистка Хатия Буниатишвили: эта жестокость недопустима!

07.12.2024 04:41





Известная грузинская пианистка Хатия Буниатишвили прокомментировала события в Тбилиси, напомнив властям, что их обязанность – защищать граждан, а не обращаться с ними жестоко.



«Эта жестокость недопустима! Грузия уже давно (если не с незапамятных времен) стоит перед печальным выбором – свобода или мир. Я думала, что правительство, возможно, пыталось избежать войны, держаться подальше от глаз мира какое-то время, в тени, чтобы не злить соседнего врага. Риск, как и в Украине, естественно, высок, и независимо от партийной принадлежности, общие интересы страны являются наиболее важными.



Но то, что происходит – людей бросают под ноги – совершенно недопустимо!!! Нашей красивой, свободной молодежи и людям с молодым душой, движимым не какими-либо политическими интересами, а только искренней любовью к стране и надеждой на ее лучшее будущее, они отвечают жестокостью и безразличием. Правительство физически расправляется с людьми и забывает, что его обязанность – защищать каждого гражданина.



Государство состоит из людей, а один человек – это все государство».



Источник: SOVA.NEWS

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