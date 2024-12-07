

Амиран Гамкрелидзе: Давайте не будем закрывать глаза на то, что в стране существует политический кризис

07.12.2024 06:09





Один из главных эпидемиологов Грузии, бывший руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями NCDC Амиран Гамкрелидзе, который особую известность получил в период ковид-пандемии:

"Обращаюсь к тем, к кому это касается, к тем, кто принимает решения в нашей стране!



Как гражданин Грузии, а также врач, наблюдавший и участвовавший во многих ситуациях, в том числе кризисных, я внимательно следил за текущими мирными протестами по всей стране, в которых участвуют десятки тысяч граждан, масштабы которых я не помню. К сожалению, уже девятый день государство использует, особенно в Тбилиси, различные формы непропорционального насилия, и противостояние уже близко к критической черте. Как врач и человек, много лет стоящий на страже здоровья населения Грузии, я глубоко переживаю за эту эскалацию, которая может перерасти в неконтролируемые процессы, и вся ответственность за это ляжет на государство.



Большая часть участников протестов — это наше будущее, наша молодежь, и насилие по отношению к ним методами, которые сейчас применяются, выражается в сотнях случаев целенаправленных травм, приведших к госпитализациям, в том числе с тяжелыми повреждениями, а также в длительном воздействии слезоточивого газа и перцового спрея на тысячи людей (несколько дней подряд), — ничего подобного в стране за мою память не было, если не считать 9 апреля, когда, к сожалению, были использованы другие отравляющие вещества и были жертвы.



Пусть Бог нас защитит от подобного. Тогда использование было одноразовым (однодневным), и поверьте, это длительное воздействие не пройдет бесследно для здоровья людей, подвергшихся ему, будь то мирные протестующие, жители близлежащих районов или сами спецназовцы.



Я уверен, что мои коллеги — медицинские работники скорой помощи и больниц — делают все возможное для оказания своевременной медицинской помощи, как всегда, и исторически медицинский персонал всегда готов к таким кризисным ситуациям.



Но необходимо, чтобы участникам акции регулярно предоставлялась полная информация о рисках для здоровья при использовании слезоточивого газа, а также чтобы на месте были доступны профилактические средства (как минимум маски N95, физиологический раствор и вода для быстрого очищения кожи, лица и дезактивации одежды), и чтобы им раздавались печатные рекомендации по профилактическим мерам, а информация систематически распространялась через радио и социальные сети.



Это должны обеспечить соответствующие государственные структуры.



Давайте не будем закрывать глаза на то, что в стране существует политический кризис, он становится все более острым, и давайте не будем заводить ее в тупик, из которого будет все труднее и труднее выходить. Вы хорошо знаете, что это радует только одну страну — нашего северного соседа, который хочет постоянного хаоса в нашей стране, и давайте не будем радовать врага.



Наши настоящие друзья должны предложить реальные пути выхода, чтобы мы оставались на западной орбите и не упустили шанс на евроатлантическую интеграцию.



Не допустим необратимых ошибок на этом перекрестке развития страны.



В борьбе с молодежью поколение отцов никогда не должно победить — это закон диалектики. В кризисный момент сильный должен уступить, и это не будет признаком слабости, а наоборот — признаком мудрости и правильного стратегического мышления.



Ключ к разрешению кризиса по-прежнему в ваших руках. Масштабное противостояние с населением не выигрывал никто, и это принесет лишь необратимый ущерб стране. Не допускайте необратимых ошибок и не радуйте врагов!"





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