

СМИ: Приближенный к властям бизнесмен устроил конфликт с оружием на акции протеста

07.12.2024 06:10





Приближенный к «Грузинской мечте» бизнесмен Давид (Датуна) Микадзе вступил в конфликт с группой протестующих, спустившихся на правую набережную Куры после разгона акции на проспекте Руставели.



Сразу после инцидента в сети стали писать о нападении т. н. «титушек». Но грузинские СМИ оперативно установили личность мужчины.



Телеканал Mtavari Arkhi называет его «криминальным авторитетом». По данным телекомпании TV Pirveli, Микадзе также является близким другом бывшего главного прокурора страны Отара Парцхаладзе (фигурант американских санкций, попавший в «черный список» США за сотрудничество с ФСБ России).



По словам очевидцев, мужчина подъехал к толпе на бронированном внедорожнике и устроил провокацию.



На кадры видео попал и другой мужчина – вооруженный огнестрельным оружием. Его называют личным охранником Микадзе. В момент конфликта он сдерживал толпу, держа руку на пистолете. По данным TV Pirveli телохранитель может выходцем с Северного Кавказа. В соцсетях распространилась версия, что он – уроженец Панкисского ущелья.



Источник: SOVA.NEWS

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