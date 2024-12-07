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Президент Грузии отправилась с визитом во Францию
07.12.2024 11:19
Президент Грузии Саломе Зурабишвили направилась с визитом во Францию. Информацию об этом распространяет администрация президента.
Предположительно, Саломе Зурабишвили проведет встречи по поводу текущих событий в стране.
С кем конкретно встретится президент, на данный момент неизвестно.
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