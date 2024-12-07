

Президент Грузии отправилась с визитом во Францию

07.12.2024 11:19





Президент Грузии Саломе Зурабишвили направилась с визитом во Францию. Информацию об этом распространяет администрация президента.



Предположительно, Саломе Зурабишвили проведет встречи по поводу текущих событий в стране.



С кем конкретно встретится президент, на данный момент неизвестно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





