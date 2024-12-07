

Михельсон: Лучший шаг - ввести санкции против российского олигарха Иванишвили и его марионеточной власти

07.12.2024 11:20





Лучший шаг - ввести санкции против российского олигарха Иванишвили и его марионеточной власти, - так председатель комитета по внешним связям парламента Эстонии Марко Михельсон отклкается на разгон спецназом акции протеста в Тбилиси.



«Каждый день значим. Свободный грузинский народ ждет поддержки западных стран. Лучший шаг - ввести санкции против российского олигарха Иванишвили и его марионеточного правительства, а также требование новых и свободных выборов. Финляндия и Австрия на Мальте непосредственно испытали, что значит встреча с самопровозглашенным министром иностранных дел Грузии. Эта ошибка больше не должна повториться», - пишет Марко Михельсон в соцсети.





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