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Зурабишвили: Вчера отдохнули, сегодня Кобахидзе улыбнулся, а вечером устроили террор
07.12.2024 11:36
Президент Саломе Зурабишвили делает заявление по поводу событий, произошедших на акции на проспекте Руставели.
«Вчера отдохнули, сегодня Кобахидзе улыбнулся, а вечером устроили террор!!!», - написала президент в Facebook.
Для информации, спецназ начал разгон акции на проспекте Руставели около 00:35. Против участников митинга были применены водометы и другие спецсредства. Правоохранители задержали несколько человек, в том числе члена «Коалиции за перемены» Цотне Коберидзе, которого позже отпустили. Также распространяется информация о задержании журналиста "Мтавари архи" Беки Коршия. По информации МВД, всего задержаны 50 человек.
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