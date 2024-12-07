

Зурабишвили: Вчера отдохнули, сегодня Кобахидзе улыбнулся, а вечером устроили террор

07.12.2024 11:36





Президент Саломе Зурабишвили делает заявление по поводу событий, произошедших на акции на проспекте Руставели.



«Вчера отдохнули, сегодня Кобахидзе улыбнулся, а вечером устроили террор!!!», - написала президент в Facebook.



Для информации, спецназ начал разгон акции на проспекте Руставели около 00:35. Против участников митинга были применены водометы и другие спецсредства. Правоохранители задержали несколько человек, в том числе члена «Коалиции за перемены» Цотне Коберидзе, которого позже отпустили. Также распространяется информация о задержании журналиста "Мтавари архи" Беки Коршия. По информации МВД, всего задержаны 50 человек.





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