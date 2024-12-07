

Акция была мирной и оснований для ее разгона не существовало - омбудсмен

07.12.2024 11:44





Народный защитник призывает МВД прекратить разгон собрания, задержания участников и применение спецсредств, а также дать возможность участникам протеста продолжать акцию. Заявление об этом распространяет омбудсмен.



Как отмечает Леван Иоселиани, правовых оснований для разгона участников акции не было.



"Народный защитник откликается акцию на проспекте Руставели, и отмечает, что на тот момент (00:34), когда правоохранители начали разгонять акцию, акция была мирной и не существовало правовых оснований для разгона и вмешательства в свободу собрания. Народный защитник призывает МВД прекратить разгон собрания, задержания участников и применение специальных средств, а также дать возможность участникам протеста продолжить акцию", - говорится в заявлении Народного защитника.





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