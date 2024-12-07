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Еврокомиссия рассматривает возможность приостановки безвиза для отдельных категорий лиц
07.12.2024 13:46
Для того чтобы продолжать соответствовать всем стандартам визовой либерализации и избежать возможного применения механизма приостановки, Грузия должна принять дальнейшие неотложные меры для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, - об этом говорится в седьмом отчете Еврокомиссии по «Механизму визовой приостановки ».
«Учитывая последние события в Грузии, идет обсуждение возможного задействования механизма приостановки визового режима для определенной категории лиц. Для того чтобы продолжать соответствовать всем стандартам визовой либерализации и избежать возможного задействования механизма приостановки, Грузия должна принять дальнейшие неотложные меры для выполнения рекомендаций комиссии», - говорится в отчете.
Еврокомиссия выделяет в виде рекомендаций конкретные вопросы:
«Обеспечить и защитить фундаментальные права всех граждан Грузии, включая свободу объединений, собраний и выражения, право на неприкосновенность частной жизни, право на участие в общественных делах и запрет дискриминации.
Отменить и отозвать любое законодательство, которое может ограничивать фундаментальные права и свободы, противоречащие принципу отсутствия дискриминации и соответствующим европейским и международным стандартам. В частности, отменить закон «О прозрачности иностранного влияния» и законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также внести поправки в национальную стратегию и план действий в области прав человека, чтобы обеспечить полное уважение прав LGBTIQ-лиц.
Привести визовую политику Грузии в соответствие со списком ЕС по третьим странам, которым требуются визы, особенно для тех стран, которые создают угрозу незаконной миграции или безопасности для ЕС.
Увеличить усилия по решению проблемы необоснованных просьб о предоставлении убежища и нелегального пребывания в государствах-членах ЕС, например, путем проведения информационных кампаний о безвизовом режиме для соответствующей категории мигрантов и ужесточения пограничных проверок.
Создать офис по восстановлению активов и управлению активами и продолжить работу по вопросам отслеживания активов, замораживания, управления, конфискации и ликвидации.
Принять новую антикоррупционную стратегию и план действий, выделить достаточные ресурсы для их реализации и уделять особое внимание расследованию дел о коррупции высокого уровня, судебному преследованию и вынесению приговоров.
Внести изменения в закон об Антикоррупционном бюро, чтобы учесть основные рекомендации Венецианской комиссии, особенно те, которые касаются независимости, политической нейтральности и функций Антикоррупционного бюро.
Привести закон о защите персональных данных в соответствие со стандартами ЕС», - говорится в отчете.
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