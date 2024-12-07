

Разгон акции перешел на новый этап полицейского террора - АМЮГ

07.12.2024 13:51





В девятую ночь легитимного протеста разгон акции перешел на новый этап полицейского террора. Всю ночь продолжалось применение насильственных методов со стороны МВД: физическая расправа, угрозы и ругательства в адрес мирных участников акции, насильственное незаконное задержание, препятствование журналистской деятельности, а также включенность группировок физических лиц против участников акции, - об этом говорится в информации, распространенной Ассоциацией молодых юристов Грузии.



По их словам, АМЮГ в ежедневном режиме ведет мониторинг нарушения прав человека и считает, что систематические и насильственные репрессии против гражданского населения должны быть оценены как преступления против человечности, что может стать основанием для обращения в Международный уголовный суд.



"6 декабря полицейские вновь незаконно обыскивали людей на станции метро «Площадь Свободы». На кадрах СМИ отчетливо видно, как полицейские нарушают закон и явно выходят за рамки поверхностной проверки. Кроме того, следует отметить, что поверхностный осмотр также должен проводиться по основаниям, определенным законом. Это свидетельствует о том, что полицейские массово выполняют незаконный приказ для запугивания демонстрантов. В ходе незаконного обыска были задержаны несколько лиц.



Хотя акция 6-7 декабря была мирной, МВД начало полномасштабный разгон без каких-либо оснований (с 00:33). Спецназ занял территорию перед парламентом (к 00:40). И к этому времени силы полиции безосновательно и насильственно задерживали протестующих.



Следует отметить, что после начала разгона перед парламентом на площади Республики также был развернут спецназ, который без оснований задерживал людей, идущих с митинга к метро Руставели.



За ночь на горячую линию организаций гражданского общества поступила информация о 51 задержанном», - говорится в информации.



АМЮГ отмечает, что методы были направлены на запугивание граждан и создание им препятствий на пути к месту мирного собрания. «Также вновь имело место незаконное и непропорциональное применение активных специальных средств. В частности, использовали слезоточивый газ и водометы, а также перцовый спрей», - заявляет АМЮГ.





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